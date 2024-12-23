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Кеняшов Корней Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кеняшов Корней Васильев
Пол
муж
Номер записи
947
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
136
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Кеняшова Василия Матвеева [1]
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 50об-50а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 136
01 | Кеняшов Василий Матвеев: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Кеняшова Дарья Иванова: - / 58 | крестьянка - жена Кеняшова Василия Матвеева [1]
03 | Кеняшов Корней Васильев: 32 / 36 | крестьянин - сын Кеняшова Василия Матвеева [1]
04 | Кеняшова Дарья Михайлова: - / 36 | крестьянка - жена Кеняшова Корнея Васильева [3]
05 | Кеняшова Анна Корнеева: - / 12 | крестьянка - дочь Кеняшова Корнея Васильева [3]
06 | Кеняшов Арефий Корнеев: - / 12 | крестьянин - сын Кеняшова Корнея Васильева [3]
07 | Кеняшова Варвара Корнеева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Кеняшова Корнея Васильева [3]
08 | Кеняшов Трофим Васильев: 26 / 30 | крестьянин - сын Кеняшова Василия Матвеева [1]
09 | Кеняшова Евфимия Михайлова: - / 31 | крестьянка - жена Кеняшова Трофима Васильева [8]
10 | Кеняшова Василиса Трофимова: - / 5 | крестьянка - дочь Кеняшова Трофима Васильева [8]
11 | Кеняшова Прасковья Трофимова: - / 3 | крестьянка - дочь Кеняшова Трофима Васильева [8]
12 | Кеняшова Варвара Трофимова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Кеняшова Трофима Васильева [8]
Комментарий наборщика
Имя в документе: Корнила. Здесь имя приведено согласно ревизии 1834 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.618об-619: двор №130).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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