Кеняшов Василий Матвеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кеняшов Василий Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 945
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 136
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 56
- Возраст по текущей РС
- 60
- Год рождения вычисленный
- 1756
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 50об-50а
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 136
01 | Кеняшов Василий Матвеев: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Кеняшова Дарья Иванова: - / 58 | крестьянка - жена Кеняшова Василия Матвеева [1]
03 | Кеняшов Корней Васильев: 32 / 36 | крестьянин - сын Кеняшова Василия Матвеева [1]
04 | Кеняшова Дарья Михайлова: - / 36 | крестьянка - жена Кеняшова Корнея Васильева [3]
05 | Кеняшова Анна Корнеева: - / 12 | крестьянка - дочь Кеняшова Корнея Васильева [3]
06 | Кеняшов Арефий Корнеев: - / 12 | крестьянин - сын Кеняшова Корнея Васильева [3]
07 | Кеняшова Варвара Корнеева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Кеняшова Корнея Васильева [3]
08 | Кеняшов Трофим Васильев: 26 / 30 | крестьянин - сын Кеняшова Василия Матвеева [1]
09 | Кеняшова Евфимия Михайлова: - / 31 | крестьянка - жена Кеняшова Трофима Васильева [8]
10 | Кеняшова Василиса Трофимова: - / 5 | крестьянка - дочь Кеняшова Трофима Васильева [8]
11 | Кеняшова Прасковья Трофимова: - / 3 | крестьянка - дочь Кеняшова Трофима Васильева [8]
12 | Кеняшова Варвара Трофимова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Кеняшова Трофима Васильева [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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