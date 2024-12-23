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Кеняшов Моисей Филиппов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кеняшов Моисей Филиппов
Пол
муж
Номер записи
944
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
135
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
Возраст по текущей РС
2,5
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 50об-50а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 135
01 | Кеняшов Яков Матвеев: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Кеняшов Филипп Яковлев: 26 / 30 | крестьянин - сын Кеняшова Якова Матвеева [1]
03 | Кеняшова Агафья Никифорова: - / 28 | крестьянка - жена Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
04 | Кеняшова Авдотья Филиппова: - / 12 | крестьянка - дочь Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
05 | Кеняшов Ларион Филиппов: 2 / - | крестьянин - сын Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
06 | Кеняшов Моисей Филиппов: - / 2,5 | крестьянин - сын Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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