Кеняшова Агафья Никифорова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кеняшова Агафья Никифорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 941
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 135
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 50об-50а
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 135
01 | Кеняшов Яков Матвеев: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Кеняшов Филипп Яковлев: 26 / 30 | крестьянин - сын Кеняшова Якова Матвеева [1]
03 | Кеняшова Агафья Никифорова: - / 28 | крестьянка - жена Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
04 | Кеняшова Авдотья Филиппова: - / 12 | крестьянка - дочь Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
05 | Кеняшов Ларион Филиппов: 2 / - | крестьянин - сын Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
06 | Кеняшов Моисей Филиппов: - / 2,5 | крестьянин - сын Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.