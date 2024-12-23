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Кеняшов Филипп Яковлев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кеняшов Филипп Яковлев
Пол
муж
Номер записи
940
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
135
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Кеняшова Якова Матвеева [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 50об-50а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 135
01 | Кеняшов Яков Матвеев: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Кеняшов Филипп Яковлев: 26 / 30 | крестьянин - сын Кеняшова Якова Матвеева [1]
03 | Кеняшова Агафья Никифорова: - / 28 | крестьянка - жена Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
04 | Кеняшова Авдотья Филиппова: - / 12 | крестьянка - дочь Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
05 | Кеняшов Ларион Филиппов: 2 / - | крестьянин - сын Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
06 | Кеняшов Моисей Филиппов: - / 2,5 | крестьянин - сын Кеняшова Филиппа Яковлева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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