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Куксина Василиса Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Куксина Василиса Григорьева
Пол
жен
Номер записи
938
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
134
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Куксина Поликарпа Терентьева [6]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 49об-50
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 134
01 | Мокрецов Григорий Андреев: 33 / 37 | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Анна Леонтьева: - / 39 | крестьянка - жена Мокрецова Григория Андреева [1]
03 | Мокрецова Акулина Григорьева: - / 17 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
04 | Мокрецова Евфимия Григорьева: - / 5 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
05 | Мокрецова Авдотья Григорьева: - / 2 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
06 | Куксин Поликарп Терентьев: 18 / 22 | крестьянин - зять Мокрецова Григория Андреева [1]
07 | Куксина Василиса Григорьева: - / 20 | крестьянка - жена Куксина Поликарпа Терентьева [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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