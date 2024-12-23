Куксина Василиса Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Куксина Василиса Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 938
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 134
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Куксина Поликарпа Терентьева [6]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 49об-50
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 134
01 | Мокрецов Григорий Андреев: 33 / 37 | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Анна Леонтьева: - / 39 | крестьянка - жена Мокрецова Григория Андреева [1]
03 | Мокрецова Акулина Григорьева: - / 17 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
04 | Мокрецова Евфимия Григорьева: - / 5 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
05 | Мокрецова Авдотья Григорьева: - / 2 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
06 | Куксин Поликарп Терентьев: 18 / 22 | крестьянин - зять Мокрецова Григория Андреева [1]
07 | Куксина Василиса Григорьева: - / 20 | крестьянка - жена Куксина Поликарпа Терентьева [6]
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