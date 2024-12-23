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Мокрецов Григорий Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецов Григорий Андреев
Пол
муж
Номер записи
932
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
134
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 49об-50
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 134
01 | Мокрецов Григорий Андреев: 33 / 37 | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Анна Леонтьева: - / 39 | крестьянка - жена Мокрецова Григория Андреева [1]
03 | Мокрецова Акулина Григорьева: - / 17 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
04 | Мокрецова Евфимия Григорьева: - / 5 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
05 | Мокрецова Авдотья Григорьева: - / 2 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
06 | Куксин Поликарп Терентьев: 18 / 22 | крестьянин - зять Мокрецова Григория Андреева [1]
07 | Куксина Василиса Григорьева: - / 20 | крестьянка - жена Куксина Поликарпа Терентьева [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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