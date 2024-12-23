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Василенков Анисим Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Василенков Анисим Алексеев
Пол
муж
Номер записи
931
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
133
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Василенкова Алексея Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 49об-50
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 133
01 | Василенков Алексей Петров: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Василенкова Авдотья Никитина: - / 54 | крестьянка - жена Василенкова Алексея Петрова [1]
03 | Василенкова Пелагея Алексеева: - / 9 | крестьянка - дочь Василенкова Алексея Петрова [1]
04 | Василенков Василий Алексеев: 18 / 22 | крестьянин - сын Василенкова Алексея Петрова [1]
05 | Василенкова Надежда Федорова: - / 21 | крестьянка - жена Василенкова Василия Алексеева [4]
06 | Василенков Иван Васильев: - / 0,5 | крестьянин - сын Василенкова Василия Алексеева [4]
07 | Василенков Яков Алексеев: 15 / - | крестьянин - сын Василенкова Алексея Петрова [1]
08 | Василенков Анисим Алексеев: 6 / 10 | крестьянин - сын Василенкова Алексея Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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