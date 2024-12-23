Василенкова Авдотья Никитина
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Василенкова Авдотья Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 925
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 133
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Василенкова Алексея Петрова [1]
- Возраст по текущей РС
- 54
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 49об-50
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 133
01 | Василенков Алексей Петров: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Василенкова Авдотья Никитина: - / 54 | крестьянка - жена Василенкова Алексея Петрова [1]
03 | Василенкова Пелагея Алексеева: - / 9 | крестьянка - дочь Василенкова Алексея Петрова [1]
04 | Василенков Василий Алексеев: 18 / 22 | крестьянин - сын Василенкова Алексея Петрова [1]
05 | Василенкова Надежда Федорова: - / 21 | крестьянка - жена Василенкова Василия Алексеева [4]
06 | Василенков Иван Васильев: - / 0,5 | крестьянин - сын Василенкова Василия Алексеева [4]
07 | Василенков Яков Алексеев: 15 / - | крестьянин - сын Василенкова Алексея Петрова [1]
08 | Василенков Анисим Алексеев: 6 / 10 | крестьянин - сын Василенкова Алексея Петрова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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