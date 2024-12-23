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Василенков Алексей Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Василенков Алексей Петров
Пол
муж
Номер записи
924
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
133
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
52
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 49об-50
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 133
01 | Василенков Алексей Петров: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Василенкова Авдотья Никитина: - / 54 | крестьянка - жена Василенкова Алексея Петрова [1]
03 | Василенкова Пелагея Алексеева: - / 9 | крестьянка - дочь Василенкова Алексея Петрова [1]
04 | Василенков Василий Алексеев: 18 / 22 | крестьянин - сын Василенкова Алексея Петрова [1]
05 | Василенкова Надежда Федорова: - / 21 | крестьянка - жена Василенкова Василия Алексеева [4]
06 | Василенков Иван Васильев: - / 0,5 | крестьянин - сын Василенкова Василия Алексеева [4]
07 | Василенков Яков Алексеев: 15 / - | крестьянин - сын Василенкова Алексея Петрова [1]
08 | Василенков Анисим Алексеев: 6 / 10 | крестьянин - сын Василенкова Алексея Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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