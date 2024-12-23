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Зайцова Ульяна Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Зайцова Ульяна Андреева
Пол
жен
Номер записи
919
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
132
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Зайцова Якова Михайлова [2]
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 48об-49
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 132
01 | Пастышев Иван Михайлов: 68 / - | крестьянин - глава
02 | Зайцов Яков Михайлов: 39 / 43 | крестьянин - пасынок Пастышева Ивана Михайлова [1]
03 | Зайцова Ульяна Андреева: - / 42 | крестьянка - жена Зайцова Якова Михайлова [2]
04 | Зайцова Наталья Яковлева: - / 14 | крестьянка - дочь Зайцова Якова Михайлова [2]
05 | Зайцов Федот Яковлев: 18 / 22 | крестьянин - сын Зайцова Якова Михайлова [2]
06 | Зайцова Прасковья Осипова: - / 21 | крестьянка - жена Зайцова Федота Яковлева [5]
07 | Зайцов Тихон Платонов: - / 2 | крестьянин - пасынок Зайцова Федота Яковлева [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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