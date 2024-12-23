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Пастышев Иван Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Пастышев Иван Михайлов
Пол
муж
Номер записи
917
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
132
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
68
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1743
Год смерти
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 48об-49
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 132
01 | Пастышев Иван Михайлов: 68 / - | крестьянин - глава
02 | Зайцов Яков Михайлов: 39 / 43 | крестьянин - пасынок Пастышева Ивана Михайлова [1]
03 | Зайцова Ульяна Андреева: - / 42 | крестьянка - жена Зайцова Якова Михайлова [2]
04 | Зайцова Наталья Яковлева: - / 14 | крестьянка - дочь Зайцова Якова Михайлова [2]
05 | Зайцов Федот Яковлев: 18 / 22 | крестьянин - сын Зайцова Якова Михайлова [2]
06 | Зайцова Прасковья Осипова: - / 21 | крестьянка - жена Зайцова Федота Яковлева [5]
07 | Зайцов Тихон Платонов: - / 2 | крестьянин - пасынок Зайцова Федота Яковлева [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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