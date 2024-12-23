Капустенкова Прасковья Михайлова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Капустенкова Прасковья Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 915
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 131
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Капустенкова Потапа Львова [7]
- Возраст по текущей РС
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 48об-49
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 131
01 | Капустенков Прокофий Львов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Капустенкова Авдотья Кузьмина: - / 39 | крестьянка - жена Капустенкова Прокофия Львова [1]
03 | Капустенков Дмитрий Прокофьев: 23 / 27 | крестьянин - сын Капустенкова Прокофия Львова [1]
04 | Капустенкова Наталья Тимофеева: - / 25 | крестьянка - жена Капустенкова Дмитрия Прокофьева [3]
05 | Капустенков Антон Дмитриев: 0 / - | крестьянин - сын Капустенкова Дмитрия Прокофьева [3]
06 | Капустенков Анисим Прокофьев: 5 / 9 | крестьянин - сын Капустенкова Прокофия Львова [1]
07 | Капустенков Потап Львов: 28 / 32 | крестьянин - брат Капустенкова Прокофия Львова [1]
08 | Капустенкова Прасковья Михайлова: - / 34 | крестьянка - жена Капустенкова Потапа Львова [7]
09 | Капустенков Николай Потапов: - / 2 | крестьянин - сын Капустенкова Потапа Львова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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