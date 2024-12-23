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Капустенков Потап Львов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Капустенков Потап Львов
Пол
муж
Номер записи
914
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
131
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
брат Капустенкова Прокофия Львова [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 48об-49
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 131
01 | Капустенков Прокофий Львов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Капустенкова Авдотья Кузьмина: - / 39 | крестьянка - жена Капустенкова Прокофия Львова [1]
03 | Капустенков Дмитрий Прокофьев: 23 / 27 | крестьянин - сын Капустенкова Прокофия Львова [1]
04 | Капустенкова Наталья Тимофеева: - / 25 | крестьянка - жена Капустенкова Дмитрия Прокофьева [3]
05 | Капустенков Антон Дмитриев: 0 / - | крестьянин - сын Капустенкова Дмитрия Прокофьева [3]
06 | Капустенков Анисим Прокофьев: 5 / 9 | крестьянин - сын Капустенкова Прокофия Львова [1]
07 | Капустенков Потап Львов: 28 / 32 | крестьянин - брат Капустенкова Прокофия Львова [1]
08 | Капустенкова Прасковья Михайлова: - / 34 | крестьянка - жена Капустенкова Потапа Львова [7]
09 | Капустенков Николай Потапов: - / 2 | крестьянин - сын Капустенкова Потапа Львова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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