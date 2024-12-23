Кузин Кузьма Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузин Кузьма Иванов

Кузин Кузьма Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кузин Кузьма Иванов
Пол
муж
Номер записи
907
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
130
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Кузина Ивана Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 47об-48
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 130
01 | Кузин Иван Иванов: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Кузина Арина Семенова: - / 62 | крестьянка - жена Кузина Ивана Иванова [1]
03 | Кузин Кузьма Иванов: 22 / 26 | крестьянин - сын Кузина Ивана Иванова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.