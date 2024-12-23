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Немцов Корнила Спиридонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Немцов Корнила Спиридонов
Пол
муж
Номер записи
902
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
129
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
внук Немцова Никифора Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 47об-48
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 129
01 | Немцов Никифор Иванов: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Немцова Феодосия Андреева: - / 54 | крестьянка - жена Немцова Никифора Иванова [1]
03 | Немцова Анна Никифорова: - / 39 | крестьянка - дочь Немцова Никифора Иванова [1]
04 | Немцов Корнила Спиридонов: 15 / 19 | крестьянин - внук Немцова Никифора Иванова [1]
05 | Немцова Софья Андреева: - / 21 | крестьянка - жена Немцова Корнилы Спиридонова [4]
06 | Немцова Матрена Спиридонова: - / 14 | крестьянка - внучка Немцова Никифора Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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