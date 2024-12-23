Напреева Аграфена Осипова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Напреева Аграфена Осипова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 897
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 128
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Напреева Ильи Петрова [5]
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 47об-48
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 128
01 | Напреев Петр Иванов: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Напреева Авдотья Иванова: - / 54 | крестьянка - жена Напреева Петра Иванова [1]
03 | Напреев Сидор Петров: 19 / 23 | крестьянин - сын Напреева Петра Иванова [1]
04 | Напреева Макрида Дмитриева: - / 20 | крестьянка - жена Напреева Сидора Петрова [3]
05 | Напреев Илья Петров: 14 / 18 | крестьянин - сын Напреева Петра Иванова [1]
06 | Напреева Аграфена Осипова: - / 18 | крестьянка - жена Напреева Ильи Петрова [5]
07 | Напреев Кирилл Петров: 10 / 14 | крестьянин - сын Напреева Петра Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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