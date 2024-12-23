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Напреева Макрида Дмитриева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Напреева Макрида Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
895
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
128
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Напреева Сидора Петрова [3]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 47об-48
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 128
01 | Напреев Петр Иванов: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Напреева Авдотья Иванова: - / 54 | крестьянка - жена Напреева Петра Иванова [1]
03 | Напреев Сидор Петров: 19 / 23 | крестьянин - сын Напреева Петра Иванова [1]
04 | Напреева Макрида Дмитриева: - / 20 | крестьянка - жена Напреева Сидора Петрова [3]
05 | Напреев Илья Петров: 14 / 18 | крестьянин - сын Напреева Петра Иванова [1]
06 | Напреева Аграфена Осипова: - / 18 | крестьянка - жена Напреева Ильи Петрова [5]
07 | Напреев Кирилл Петров: 10 / 14 | крестьянин - сын Напреева Петра Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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