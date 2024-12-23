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Напреев Сидор Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Напреев Сидор Петров
Пол
муж
Номер записи
894
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
128
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Напреева Петра Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 47об-48
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 128
01 | Напреев Петр Иванов: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Напреева Авдотья Иванова: - / 54 | крестьянка - жена Напреева Петра Иванова [1]
03 | Напреев Сидор Петров: 19 / 23 | крестьянин - сын Напреева Петра Иванова [1]
04 | Напреева Макрида Дмитриева: - / 20 | крестьянка - жена Напреева Сидора Петрова [3]
05 | Напреев Илья Петров: 14 / 18 | крестьянин - сын Напреева Петра Иванова [1]
06 | Напреева Аграфена Осипова: - / 18 | крестьянка - жена Напреева Ильи Петрова [5]
07 | Напреев Кирилл Петров: 10 / 14 | крестьянин - сын Напреева Петра Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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