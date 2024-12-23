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Мотыгина Степанида Савельева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мотыгина Степанида Савельева
Пол
жен
Номер записи
891
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
127
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Мотыгина Савелия Афанасьева [3]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 46об-47
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 127
01 | Мотыгин Афанасий Иванов: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Мавра Савельева: - / 57 | крестьянка - жена Мотыгина Афанасия Иванова [1]
03 | Мотыгин Савелий Афанасьев: 27 / 31 | крестьянин - сын Мотыгина Афанасия Иванова [1]
04 | Мотыгина Анастасия Максимова: - / 29 | крестьянка - жена Мотыгина Савелия Афанасьева [3]
05 | Мотыгин Ермолай Савельев: 5 / 9 | крестьянин - сын Мотыгина Савелия Афанасьева [3]
06 | Мотыгина Авдотья Савельева: - / 4 | крестьянка - дочь Мотыгина Савелия Афанасьева [3]
07 | Мотыгина Степанида Савельева: - / 1 | крестьянка - дочь Мотыгина Савелия Афанасьева [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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