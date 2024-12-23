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Мотыгин Савелий Афанасьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мотыгин Савелий Афанасьев
Пол
муж
Номер записи
887
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
127
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Мотыгина Афанасия Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 46об-47
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 127
01 | Мотыгин Афанасий Иванов: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Мавра Савельева: - / 57 | крестьянка - жена Мотыгина Афанасия Иванова [1]
03 | Мотыгин Савелий Афанасьев: 27 / 31 | крестьянин - сын Мотыгина Афанасия Иванова [1]
04 | Мотыгина Анастасия Максимова: - / 29 | крестьянка - жена Мотыгина Савелия Афанасьева [3]
05 | Мотыгин Ермолай Савельев: 5 / 9 | крестьянин - сын Мотыгина Савелия Афанасьева [3]
06 | Мотыгина Авдотья Савельева: - / 4 | крестьянка - дочь Мотыгина Савелия Афанасьева [3]
07 | Мотыгина Степанида Савельева: - / 1 | крестьянка - дочь Мотыгина Савелия Афанасьева [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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