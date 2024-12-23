Мотыгин Филимон Егоров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мотыгин Филимон Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 876
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 126
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Мотыгина Егора Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 46об-47
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 126
01 | Мотыгин Егор Васильев: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Арина Иванова: - / 67 | крестьянка - мать Мотыгина Егора Васильева [1]
03 | Мотыгина Авдотья Андреева: - / 39 | крестьянка - жена Мотыгина Егора Васильева [1]
04 | Мотыгин Тарас Егоров: 12 / 16 | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
05 | Мотыгина Прасковья Федорова: - / 19 | крестьянка - жена Мотыгина Тараса Егорова [4]
06 | Мотыгин Филимон Егоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
07 | Мотыгин Антон Егоров: 3 / 7 | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
08 | Мотыгин Прокофий Васильев: 32 / - | крестьянин - брат Мотыгина Егора Васильева [1]
09 | Мотыгин Тихон Прокофьев: 0 / - | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [8]
10 | Мотыгина Василиса Прокофьева: - / 16 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [8]
11 | Мотыгина Авдотья Прокофьева: - / 12 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [8]
12 | Мотыгина Матрена Прокофьева: - / 8 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [8]
13 | Мотыгина Анна Прокофьева: - / 4 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [8]
14 | Мотыгина Василиса Прокофьева: - / 3 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [8]
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