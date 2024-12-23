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Мотыгин Егор Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мотыгин Егор Васильев
Пол
муж
Номер записи
871
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
126
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 46об-47
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 126
01 | Мотыгин Егор Васильев: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Арина Иванова: - / 67 | крестьянка - мать Мотыгина Егора Васильева [1]
03 | Мотыгина Авдотья Андреева: - / 39 | крестьянка - жена Мотыгина Егора Васильева [1]
04 | Мотыгин Тарас Егоров: 12 / 16 | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
05 | Мотыгина Прасковья Федорова: - / 19 | крестьянка - жена Мотыгина Тараса Егорова [4]
06 | Мотыгин Филимон Егоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
07 | Мотыгин Антон Егоров: 3 / 7 | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
08 | Мотыгин Прокофий Васильев: 32 / - | крестьянин - брат Мотыгина Егора Васильева [1]
09 | Мотыгин Тихон Прокофьев: 0 / - | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [8]
10 | Мотыгина Василиса Прокофьева: - / 16 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [8]
11 | Мотыгина Авдотья Прокофьева: - / 12 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [8]
12 | Мотыгина Матрена Прокофьева: - / 8 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [8]
13 | Мотыгина Анна Прокофьева: - / 4 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [8]
14 | Мотыгина Василиса Прокофьева: - / 3 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [8]
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