Мотыгина Мавра Алексеева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мотыгина Мавра Алексеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 867
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 125
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Мотыгина Ефима Антипова [1]
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 45об-46
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 125
01 | Мотыгин Ефим Антипов: 25 / 29 | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Авдотья Иванова: - / 45 | крестьянка - мать Мотыгина Ефима Антипова [1]
03 | Мотыгина Мавра Алексеева: - / 27 | крестьянка - жена Мотыгина Ефима Антипова [1]
04 | Мотыгина Прасковья Ефимова: - / 8 | крестьянка - дочь Мотыгина Ефима Антипова [1]
05 | Мотыгина Матрена Ефимова: - / 3 | крестьянка - дочь Мотыгина Ефима Антипова [1]
06 | Мотыгин Давыд Ефимов: - / 0 | крестьянин - сын Мотыгина Ефима Антипова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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