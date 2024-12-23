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Мотыгина Авдотья Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мотыгина Авдотья Иванова
Пол
жен
Номер записи
866
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
125
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Мотыгина Ефима Антипова [1]
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 45об-46
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 125
01 | Мотыгин Ефим Антипов: 25 / 29 | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Авдотья Иванова: - / 45 | крестьянка - мать Мотыгина Ефима Антипова [1]
03 | Мотыгина Мавра Алексеева: - / 27 | крестьянка - жена Мотыгина Ефима Антипова [1]
04 | Мотыгина Прасковья Ефимова: - / 8 | крестьянка - дочь Мотыгина Ефима Антипова [1]
05 | Мотыгина Матрена Ефимова: - / 3 | крестьянка - дочь Мотыгина Ефима Антипова [1]
06 | Мотыгин Давыд Ефимов: - / 0 | крестьянин - сын Мотыгина Ефима Антипова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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