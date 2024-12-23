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Мотыгин Ефим Антипов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мотыгин Ефим Антипов
Пол
муж
Номер записи
865
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
125
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 45об-46
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 125
01 | Мотыгин Ефим Антипов: 25 / 29 | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Авдотья Иванова: - / 45 | крестьянка - мать Мотыгина Ефима Антипова [1]
03 | Мотыгина Мавра Алексеева: - / 27 | крестьянка - жена Мотыгина Ефима Антипова [1]
04 | Мотыгина Прасковья Ефимова: - / 8 | крестьянка - дочь Мотыгина Ефима Антипова [1]
05 | Мотыгина Матрена Ефимова: - / 3 | крестьянка - дочь Мотыгина Ефима Антипова [1]
06 | Мотыгин Давыд Ефимов: - / 0 | крестьянин - сын Мотыгина Ефима Антипова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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