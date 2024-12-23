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Мокрецов Архип Емельянов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецов Архип Емельянов
Пол
муж
Номер записи
857
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
124
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 45об-46
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 124
01 | Мокрецов Емельян Михайлов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Прасковья Герасимова: - / 42 | крестьянка - жена Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
03 | Мокрецов Маркел Емельянов: 23 / 27 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
04 | Мокрецова Феодосия Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Мокрецова Маркела Емельянова [3]
05 | Мокрецова Анисья Маркелова: - / 3 | крестьянка - дочь Мокрецова Маркела Емельянова [3]
06 | Мокрецов Ульян Емельянов: 17 / - | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
07 | Мокрецов Петр Емельянов: 15 / 19 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
08 | Мокрецова Арина Иванова: - / 18 | крестьянка - жена Мокрецова Петра Емельянова [7]
09 | Мокрецов Архип Емельянов: 10 / 16 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
10 | Мокрецов Антон Емельянов: 6 / 10 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
11 | Мокрецов Григорий Емельянов: 2 / 6 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
12 | Мокрецов Петр Михайлов: 37 / 41 | крестьянин - брат Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
13 | Мокрецова Анна Иванова: - / 39 | крестьянка - жена Мокрецова Петра Михайлова [12]
14 | Мокрецова Василиса Петрова: - / 2 | крестьянка - дочь Мокрецова Петра Михайлова [12]
15 | Мокрецов Александр Петров: 15 / 19 | крестьянин - сын Мокрецова Петра Михайлова [12]
16 | Мокрецова Авдотья Маркелова: - / 19 | крестьянка - жена Мокрецова Александра Петрова [15]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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