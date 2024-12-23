Мокрецова Феодосия Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мокрецова Феодосия Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 852
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 124
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Мокрецова Маркела Емельянова [3]
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 45об-46
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 124
01 | Мокрецов Емельян Михайлов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Прасковья Герасимова: - / 42 | крестьянка - жена Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
03 | Мокрецов Маркел Емельянов: 23 / 27 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
04 | Мокрецова Феодосия Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Мокрецова Маркела Емельянова [3]
05 | Мокрецова Анисья Маркелова: - / 3 | крестьянка - дочь Мокрецова Маркела Емельянова [3]
06 | Мокрецов Ульян Емельянов: 17 / - | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
07 | Мокрецов Петр Емельянов: 15 / 19 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
08 | Мокрецова Арина Иванова: - / 18 | крестьянка - жена Мокрецова Петра Емельянова [7]
09 | Мокрецов Архип Емельянов: 10 / 16 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
10 | Мокрецов Антон Емельянов: 6 / 10 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
11 | Мокрецов Григорий Емельянов: 2 / 6 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
12 | Мокрецов Петр Михайлов: 37 / 41 | крестьянин - брат Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
13 | Мокрецова Анна Иванова: - / 39 | крестьянка - жена Мокрецова Петра Михайлова [12]
14 | Мокрецова Василиса Петрова: - / 2 | крестьянка - дочь Мокрецова Петра Михайлова [12]
15 | Мокрецов Александр Петров: 15 / 19 | крестьянин - сын Мокрецова Петра Михайлова [12]
16 | Мокрецова Авдотья Маркелова: - / 19 | крестьянка - жена Мокрецова Александра Петрова [15]
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