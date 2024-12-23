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Шиленков Дмитрий Филиппов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Шиленков Дмитрий Филиппов
Пол
муж
Номер записи
845
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
123
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 44об-45
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 123
01 | Шиленков Филипп Карпов: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Шиленкова Татьяна Кузьмина: - / 39 | крестьянка - жена Шиленкова Филиппа Карпова [1]
03 | Шиленкова Наталья Филиппова: - / 13 | крестьянка - дочь Шиленкова Филиппа Карпова [1]
04 | Шиленкова Прасковья Филиппова: - / 7 | крестьянка - дочь Шиленкова Филиппа Карпова [1]
05 | Шиленков Осип Филиппов: 21 / - | крестьянин - сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
06 | Шиленков Дмитрий Филиппов: 16 / 20 | крестьянин - сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
07 | Шиленкова Анастасия Несторова: - / 18 | крестьянка - жена Шиленкова Дмитрия Филиппова [6]
08 | Шиленков Иван Филиппов: 12 / 16 | крестьянин - сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
09 | Шиленков Ермил Филиппов: 7 / 11 | крестьянин - сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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