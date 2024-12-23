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Шиленкова Прасковья Филиппова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Шиленкова Прасковья Филиппова
Пол
жен
Номер записи
843
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
123
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Шиленкова Филиппа Карпова [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 44об-45
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 123
01 | Шиленков Филипп Карпов: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Шиленкова Татьяна Кузьмина: - / 39 | крестьянка - жена Шиленкова Филиппа Карпова [1]
03 | Шиленкова Наталья Филиппова: - / 13 | крестьянка - дочь Шиленкова Филиппа Карпова [1]
04 | Шиленкова Прасковья Филиппова: - / 7 | крестьянка - дочь Шиленкова Филиппа Карпова [1]
05 | Шиленков Осип Филиппов: 21 / - | крестьянин - сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
06 | Шиленков Дмитрий Филиппов: 16 / 20 | крестьянин - сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
07 | Шиленкова Анастасия Несторова: - / 18 | крестьянка - жена Шиленкова Дмитрия Филиппова [6]
08 | Шиленков Иван Филиппов: 12 / 16 | крестьянин - сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
09 | Шиленков Ермил Филиппов: 7 / 11 | крестьянин - сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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