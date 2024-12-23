Шиленкова Татьяна Кузьмина
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Шиленкова Татьяна Кузьмина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 841
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 123
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Шиленкова Филиппа Карпова [1]
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 44об-45
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 123
01 | Шиленков Филипп Карпов: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Шиленкова Татьяна Кузьмина: - / 39 | крестьянка - жена Шиленкова Филиппа Карпова [1]
03 | Шиленкова Наталья Филиппова: - / 13 | крестьянка - дочь Шиленкова Филиппа Карпова [1]
04 | Шиленкова Прасковья Филиппова: - / 7 | крестьянка - дочь Шиленкова Филиппа Карпова [1]
05 | Шиленков Осип Филиппов: 21 / - | крестьянин - сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
06 | Шиленков Дмитрий Филиппов: 16 / 20 | крестьянин - сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
07 | Шиленкова Анастасия Несторова: - / 18 | крестьянка - жена Шиленкова Дмитрия Филиппова [6]
08 | Шиленков Иван Филиппов: 12 / 16 | крестьянин - сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
09 | Шиленков Ермил Филиппов: 7 / 11 | крестьянин - сын Шиленкова Филиппа Карпова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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