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Орлов Василий Осипов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлов Василий Осипов
Пол
муж
Номер записи
835
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
121
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Орлова Осипа Григорьева [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 44об-45
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 121
01 | Орлов Осип Григорьев: 42 / - | крестьянин - глава
02 | Орлова Дарья Никифорова: - / 44 | крестьянка - жена Орлова Осипа Григорьева [1]
03 | Орлова Наталья Осипова: - / 12 | крестьянка - дочь Орлова Осипа Григорьева [1]
04 | Орлова Аграфена Осипова: - / 10 | крестьянка - дочь Орлова Осипа Григорьева [1]
05 | Орлов Василий Осипов: 22 / 26 | крестьянин - сын Орлова Осипа Григорьева [1]
06 | Орлова Домна Терентьева: - / 23 | крестьянка - жена Орлова Василия Осипова [5]
07 | Орлов Маркел Васильев: - / 1,5 | крестьянин - сын Орлова Василия Осипова [5]
08 | Орлов Тимофей Осипов: 15 / 19 | крестьянин - сын Орлова Осипа Григорьева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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