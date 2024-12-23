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Ковалева Авдотья Антонова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалева Авдотья Антонова
Пол
жен
Номер записи
826
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
120
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Ковалева Кузьмы Иванова [1]
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 44об-45
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 120
01 | Ковалев Кузьма Иванов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Ковалева Авдотья Антонова: - / 41 | крестьянка - жена Ковалева Кузьмы Иванова [1]
03 | Ковалев Прокофий Кузьмин: 15 / 19 | крестьянин - сын Ковалева Кузьмы Иванова [1]
04 | Ковалева Анастасия Васильева: - / 22 | крестьянка - жена Ковалева Прокофия Кузьмина [3]
05 | Ковалева Василиса Прокофьева: - / 2 | крестьянка - дочь Ковалева Прокофия Кузьмина [3]
06 | Ковалев Григорий Кузьмин: 6 / 10 | крестьянин - сын Ковалева Кузьмы Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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