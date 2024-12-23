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Ковалев Кузьма Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалев Кузьма Иванов
Пол
муж
Номер записи
825
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
120
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 44об-45
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 120
01 | Ковалев Кузьма Иванов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Ковалева Авдотья Антонова: - / 41 | крестьянка - жена Ковалева Кузьмы Иванова [1]
03 | Ковалев Прокофий Кузьмин: 15 / 19 | крестьянин - сын Ковалева Кузьмы Иванова [1]
04 | Ковалева Анастасия Васильева: - / 22 | крестьянка - жена Ковалева Прокофия Кузьмина [3]
05 | Ковалева Василиса Прокофьева: - / 2 | крестьянка - дочь Ковалева Прокофия Кузьмина [3]
06 | Ковалев Григорий Кузьмин: 6 / 10 | крестьянин - сын Ковалева Кузьмы Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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