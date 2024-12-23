Ковалев Трофим Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Трофим Дмитриев

Ковалев Трофим Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалев Трофим Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
824
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
119
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
сын Ковалева Дмитрия Алексеева [9]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 43об-44
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 119
01 | Ковалев Сидор Иванов: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Ковалева Анна Иванова: - / 49 | крестьянка - жена Ковалева Сидора Иванова [1]
03 | Ковалев Иван Сидоров: 21 / 25 | крестьянин - сын Ковалева Сидора Иванова [1]
04 | Ковалева Степанида Петрова: - / 25 | крестьянка - жена Ковалева Ивана Сидорова [3]
05 | Ковалев Платон Иванов: 2 / 6 | крестьянин - сын Ковалева Ивана Сидорова [3]
06 | Ковалева Матрена Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Ковалева Ивана Сидорова [3]
07 | Ковалев Моисей Сидоров: 13 / - | крестьянин - сын Ковалева Сидора Иванова [1]
08 | Ковалева Фекла Яковлева: - / 18 | крестьянка - жена Ковалева Моисея Сидорова [7]
09 | Ковалев Дмитрий Алексеев: 28 / - | крестьянин - пасынок Ковалева Сидора Иванова [7]
10 | Ковалева Василиса Николаева: - / 30 | крестьянка - жена Ковалева Дмитрия Алексеева [9]
11 | Ковалева Екатерина Дмитриева: - / 8 | крестьянка - дочь Ковалева Дмитрия Алексеева [9]
12 | Ковалев Трофим Дмитриев: 3 / 7 | крестьянин - сын Ковалева Дмитрия Алексеева [9]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.