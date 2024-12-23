Ковалев Моисей Сидоров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ковалев Моисей Сидоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 819
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 119
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Ковалева Сидора Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1816
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 43об-44
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 119
01 | Ковалев Сидор Иванов: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Ковалева Анна Иванова: - / 49 | крестьянка - жена Ковалева Сидора Иванова [1]
03 | Ковалев Иван Сидоров: 21 / 25 | крестьянин - сын Ковалева Сидора Иванова [1]
04 | Ковалева Степанида Петрова: - / 25 | крестьянка - жена Ковалева Ивана Сидорова [3]
05 | Ковалев Платон Иванов: 2 / 6 | крестьянин - сын Ковалева Ивана Сидорова [3]
06 | Ковалева Матрена Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Ковалева Ивана Сидорова [3]
07 | Ковалев Моисей Сидоров: 13 / - | крестьянин - сын Ковалева Сидора Иванова [1]
08 | Ковалева Фекла Яковлева: - / 18 | крестьянка - жена Ковалева Моисея Сидорова [7]
09 | Ковалев Дмитрий Алексеев: 28 / - | крестьянин - пасынок Ковалева Сидора Иванова [7]
10 | Ковалева Василиса Николаева: - / 30 | крестьянка - жена Ковалева Дмитрия Алексеева [9]
11 | Ковалева Екатерина Дмитриева: - / 8 | крестьянка - дочь Ковалева Дмитрия Алексеева [9]
12 | Ковалев Трофим Дмитриев: 3 / 7 | крестьянин - сын Ковалева Дмитрия Алексеева [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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