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Ковалев Иван Сидоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалев Иван Сидоров
Пол
муж
Номер записи
815
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
119
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ковалева Сидора Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 43об-44
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 119
01 | Ковалев Сидор Иванов: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Ковалева Анна Иванова: - / 49 | крестьянка - жена Ковалева Сидора Иванова [1]
03 | Ковалев Иван Сидоров: 21 / 25 | крестьянин - сын Ковалева Сидора Иванова [1]
04 | Ковалева Степанида Петрова: - / 25 | крестьянка - жена Ковалева Ивана Сидорова [3]
05 | Ковалев Платон Иванов: 2 / 6 | крестьянин - сын Ковалева Ивана Сидорова [3]
06 | Ковалева Матрена Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Ковалева Ивана Сидорова [3]
07 | Ковалев Моисей Сидоров: 13 / - | крестьянин - сын Ковалева Сидора Иванова [1]
08 | Ковалева Фекла Яковлева: - / 18 | крестьянка - жена Ковалева Моисея Сидорова [7]
09 | Ковалев Дмитрий Алексеев: 28 / - | крестьянин - пасынок Ковалева Сидора Иванова [7]
10 | Ковалева Василиса Николаева: - / 30 | крестьянка - жена Ковалева Дмитрия Алексеева [9]
11 | Ковалева Екатерина Дмитриева: - / 8 | крестьянка - дочь Ковалева Дмитрия Алексеева [9]
12 | Ковалев Трофим Дмитриев: 3 / 7 | крестьянин - сын Ковалева Дмитрия Алексеева [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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