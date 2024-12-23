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Кеняшов Гавриил Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кеняшов Гавриил Иванов
Пол
муж
Номер записи
811
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
118
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Кеняшова Ивана Савельева [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 43об-44
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 118
01 | Кеняшов Иван Савельев: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Кеняшова Евфимия Иванова: - / 65 | крестьянка - жена Кеняшова Ивана Савельева [1]
03 | Кеняшов Гавриил Иванов: 22 / 26 | крестьянин - сын Кеняшова Ивана Савельева [1]
04 | Кеняшова Василиса Васильева: - / 22 | крестьянка - жена Кеняшова Гаврилы Иванова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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