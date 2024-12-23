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Никанор Федотов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Никанор Федотов
Пол
муж
Номер записи
807
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
117
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Федота Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 43об-44
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 117
01 | Федот Иванов: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Дарья Макарова: - / 44 | крестьянка - жена Федота Иванова [1]
03 | Акулина Федотова: - / 4 | крестьянка - дочь Федота Иванова [1]
04 | Никифор Федотов: 15 / - | крестьянин - сын Федота Иванова [1]
05 | Никанор Федотов: 10 / 14 | крестьянин - сын Федота Иванова [1]
06 | Тимофей Федотов: 8 / 12 | крестьянин - сын Федота Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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