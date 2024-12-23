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Дарья Макарова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Дарья Макарова
Пол
жен
Номер записи
804
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
117
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Федота Иванова [1]
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 43об-44
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 117
01 | Федот Иванов: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Дарья Макарова: - / 44 | крестьянка - жена Федота Иванова [1]
03 | Акулина Федотова: - / 4 | крестьянка - дочь Федота Иванова [1]
04 | Никифор Федотов: 15 / - | крестьянин - сын Федота Иванова [1]
05 | Никанор Федотов: 10 / 14 | крестьянин - сын Федота Иванова [1]
06 | Тимофей Федотов: 8 / 12 | крестьянин - сын Федота Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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