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Малыженков Сергей Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Сергей Алексеев
Пол
муж
Номер записи
799
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
116
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Малыженкова Алексея Ефимова [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 42об-43
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 116
01 | Малыженков Алексей Ефимов: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Малыженков Зиновий Алексеев: 24 / 28 | крестьянин - сын Малыженкова Алексея Ефимова [1]
03 | Малыженкова Мария Васильева: - / 25 | крестьянка - жена Малыженкова Зиновия Алексеева [2]
04 | Малыженкова Арина Зиновьева: - / 3 | крестьянка - дочь Малыженкова Зиновия Алексеева [2]
05 | Малыженков Сергей Алексеев: 22 / 26 | крестьянин - сын Малыженкова Алексея Ефимова [1]
06 | Малыженкова Наталья Матвеева: - / 23 | крестьянка - жена Малыженкова Сергея Алексеева [5]
07 | Малыженков Антон Алексеев: 12 / 16 | крестьянин - сын Малыженкова Алексея Ефимова [1]
08 | Малыженкова Акулина Дмитриева: - / 20 | крестьянка - жена Малыженкова Антона Алексеева [7]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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