Малыженкова Мария Васильева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Малыженкова Мария Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 797
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 116
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Малыженкова Зиновия Алексеева [2]
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 42об-43
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 116
01 | Малыженков Алексей Ефимов: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Малыженков Зиновий Алексеев: 24 / 28 | крестьянин - сын Малыженкова Алексея Ефимова [1]
03 | Малыженкова Мария Васильева: - / 25 | крестьянка - жена Малыженкова Зиновия Алексеева [2]
04 | Малыженкова Арина Зиновьева: - / 3 | крестьянка - дочь Малыженкова Зиновия Алексеева [2]
05 | Малыженков Сергей Алексеев: 22 / 26 | крестьянин - сын Малыженкова Алексея Ефимова [1]
06 | Малыженкова Наталья Матвеева: - / 23 | крестьянка - жена Малыженкова Сергея Алексеева [5]
07 | Малыженков Антон Алексеев: 12 / 16 | крестьянин - сын Малыженкова Алексея Ефимова [1]
08 | Малыженкова Акулина Дмитриева: - / 20 | крестьянка - жена Малыженкова Антона Алексеева [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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