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Напреев Никита Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Напреев Никита Федоров
Пол
муж
Номер записи
782
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
114
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Напреева Федора Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 42об-43
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 114
01 | Напреев Федор Иванов: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Напреева Наталья Петрова: - / 67 | крестьянка - жена Напреева Федора Иванова [1]
03 | Напреев Никита Федоров: 28 / 32 | крестьянин - сын Напреева Федора Иванова [1]
04 | Напреева Екатерина Тимофеева: - / 30 | крестьянка - жена Напреева Никиты Федорова [3]
05 | Напреева Аксинья Никитина: - / 12 | крестьянка - дочь Напреева Никиты Федорова [3]
06 | Напреев Потап Никитин: 8 / 12 | крестьянин - сын Напреева Никиты Федорова [3]
07 | Напреев Яков Никитин: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Напреева Никиты Федорова [3]
08 | Напреев Максим Федоров: 20 / 24 | крестьянин - сын Напреева Федора Иванова [1]
09 | Напреева Варвара Павлова: - / 22 | крестьянка - жена Напреева Максима Федорова [8]
10 | Напреева Пелагея Максимова: - / 8 | крестьянка - дочь Напреева Максима Федорова [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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