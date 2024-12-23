Напреева Наталья Петрова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Напреева Наталья Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 781
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 114
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Напреева Федора Иванова [1]
- Возраст по текущей РС
- 67
- Год рождения вычисленный
- 1749
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 42об-43
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 114
01 | Напреев Федор Иванов: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Напреева Наталья Петрова: - / 67 | крестьянка - жена Напреева Федора Иванова [1]
03 | Напреев Никита Федоров: 28 / 32 | крестьянин - сын Напреева Федора Иванова [1]
04 | Напреева Екатерина Тимофеева: - / 30 | крестьянка - жена Напреева Никиты Федорова [3]
05 | Напреева Аксинья Никитина: - / 12 | крестьянка - дочь Напреева Никиты Федорова [3]
06 | Напреев Потап Никитин: 8 / 12 | крестьянин - сын Напреева Никиты Федорова [3]
07 | Напреев Яков Никитин: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Напреева Никиты Федорова [3]
08 | Напреев Максим Федоров: 20 / 24 | крестьянин - сын Напреева Федора Иванова [1]
09 | Напреева Варвара Павлова: - / 22 | крестьянка - жена Напреева Максима Федорова [8]
10 | Напреева Пелагея Максимова: - / 8 | крестьянка - дочь Напреева Максима Федорова [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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