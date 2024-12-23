Крылов Иван Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Крылов Иван Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 776
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 113
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- зять Немцова Ивана Матвеева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 41об-42
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 113
01 | Немцов Иван Матвеев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Немцова Мария Давыдова: - / 41 | крестьянка - жена Немцова Ивана Матвеева [1]
03 | Немцова Мария Иванова: - / 13 | крестьянка - дочь Немцова Ивана Матвеева [1]
04 | Немцов Федор Иванов: 0 / 4 | крестьянин - сын Немцова Ивана Матвеева [1]
05 | Крылов Иван Васильев: 22 / 26 | крестьянин - зять Немцова Ивана Матвеева [1]
06 | Крылова Пелагея Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Крылова Ивана Васильева [5]
07 | Крылов Андрей Иванов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Крылова Ивана Васильева [5]
08 | Крылова Степанида Иванова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Крылова Ивана Васильева [5]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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