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Немцов Иван Матвеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Немцов Иван Матвеев
Пол
муж
Номер записи
772
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
113
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 41об-42
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 113
01 | Немцов Иван Матвеев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Немцова Мария Давыдова: - / 41 | крестьянка - жена Немцова Ивана Матвеева [1]
03 | Немцова Мария Иванова: - / 13 | крестьянка - дочь Немцова Ивана Матвеева [1]
04 | Немцов Федор Иванов: 0 / 4 | крестьянин - сын Немцова Ивана Матвеева [1]
05 | Крылов Иван Васильев: 22 / 26 | крестьянин - зять Немцова Ивана Матвеева [1]
06 | Крылова Пелагея Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Крылова Ивана Васильева [5]
07 | Крылов Андрей Иванов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Крылова Ивана Васильева [5]
08 | Крылова Степанида Иванова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Крылова Ивана Васильева [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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