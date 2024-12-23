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Рощенков Сидор Никонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рощенков Сидор Никонов
Пол
муж
Номер записи
771
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
112
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Рощенкова Никона Петрова [2]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 41об-42
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 112
01 | Рощенков Василий Алексеев: 15 / 19 | крестьянин - глава
02 | Рощенков Никон Петров: 24 / 28 | крестьянин - зять Рощенкова Василия Алексеева [1]
03 | Рощенкова Матрена Алексеева: - / 29 | крестьянка - жена Рощенкова Никона Петрова [1]
04 | Рощенкова Наталья Никонова: - / 6 | крестьянка - дочь Рощенкова Никона Петрова [2]
05 | Рощенкова Авдотья Никонова: - / 2 | крестьянка - дочь Рощенкова Никона Петрова [2]
06 | Рощенков Сидор Никонов: 4 / 8 | крестьянин - сын Рощенкова Никона Петрова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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