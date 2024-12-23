Рощенков Сидор Никонов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Рощенков Сидор Никонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 771
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 112
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Рощенкова Никона Петрова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 41об-42
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 112
01 | Рощенков Василий Алексеев: 15 / 19 | крестьянин - глава
02 | Рощенков Никон Петров: 24 / 28 | крестьянин - зять Рощенкова Василия Алексеева [1]
03 | Рощенкова Матрена Алексеева: - / 29 | крестьянка - жена Рощенкова Никона Петрова [1]
04 | Рощенкова Наталья Никонова: - / 6 | крестьянка - дочь Рощенкова Никона Петрова [2]
05 | Рощенкова Авдотья Никонова: - / 2 | крестьянка - дочь Рощенкова Никона Петрова [2]
06 | Рощенков Сидор Никонов: 4 / 8 | крестьянин - сын Рощенкова Никона Петрова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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