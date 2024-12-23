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Рощенков Никон Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рощенков Никон Петров
Пол
муж
Номер записи
767
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
112
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
зять Рощенкова Василия Алексеева [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 41об-42
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 112
01 | Рощенков Василий Алексеев: 15 / 19 | крестьянин - глава
02 | Рощенков Никон Петров: 24 / 28 | крестьянин - зять Рощенкова Василия Алексеева [1]
03 | Рощенкова Матрена Алексеева: - / 29 | крестьянка - жена Рощенкова Никона Петрова [1]
04 | Рощенкова Наталья Никонова: - / 6 | крестьянка - дочь Рощенкова Никона Петрова [2]
05 | Рощенкова Авдотья Никонова: - / 2 | крестьянка - дочь Рощенкова Никона Петрова [2]
06 | Рощенков Сидор Никонов: 4 / 8 | крестьянин - сын Рощенкова Никона Петрова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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