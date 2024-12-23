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Рощенков Ефим Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рощенков Ефим Егоров
Пол
муж
Номер записи
764
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
111
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат Рощенкова Егора Егорова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 41об-42
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 111
01 | Рощенков Егор Егоров: 13 / 17 | крестьянин - глава
02 | Рощенкова Дарья Иванова: - / 44 | крестьянка - мать Рощенкова Егора Егорова [1]
03 | Рощенкова Фекла Федорова: - / 18 | крестьянка - жена Рощенкова Егора Егорова [1]
04 | Рощенков Ефим Егоров: 10 / 14 | крестьянин - брат Рощенкова Егора Егорова [1]
05 | Рощенков Василий Егоров: 3 / - | крестьянин - брат Рощенкова Егора Егорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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