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Харев Григорий Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Харев Григорий Алексеев
Пол
муж
Номер записи
759
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
110
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 40об-41
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 110
01 | Харев Григорий Алексеев: 10 / 14 | крестьянин - глава
02 | Харева Мавра Иванова: - / 56 | крестьянка - мать Харева Григория Алексеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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